Buona la prima per la Roma in Europa League. La squadra di Fonseca vince in rimonta sul campo dello Young Boys, per quelli che sono i primi tre punti della competizione europea. Il tecnico giallorosso ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della partita: "L'importante è aver fiducia in tutti i giocatori e io ce l'ho. E' stata una partita difficile contro una squadra che in casa è sempre ostica, non possiamo omettere che due anni fa hanno battuto anche la Juventus. Quello che contava era vincere, e oggi l’abbiamo fatto anche in bello stile".