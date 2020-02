L'allenatore della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro il Cagliari e ha dichiarato: "Coronavirus? Le autorità stanno cercando di prendere la decisione migliore in questo momento difficile. Io mi fido delle scelte delle autorità, tutti dobbiamo pensare che stiano cercando di fare tutto il possibile. Ci può essere un problema di regolarità sportiva, per non avere dubbi io non avrei fatto giocare tutto il turno o, se gioca una gara, tutti devono giocare, sia a porte aperte che chiuse".