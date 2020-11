Queste alcune dichiarazioni di Paulo Fonseca nella conferenza stampa della vigilia di Napoli-Roma, in programma domani sera: "Non abbiamo vinto con Juve e Milan, ma abbiamo giocato bene. Noi possiamo essere sempre forti. Penso che siamo all'inizio e dobbiamo aspettare più giornate per fare una valutazioni, ma non ho dubbi che Juve e Inter lotteranno fino alla fine per la vittoria del campionato. Poi ci sono altre squadre che possono avvicinarsi a questi due club, ma è presto per dirlo". Attualmente la Roma ha 17 punti in classifica, 3 in meno del Milan capolista.