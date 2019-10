Ricordate Daniel? Sì, proprio il calciatore della Juve. Senza lode, il suo trascorso in bianconero: poi la vita da agente, che tante soddisfazioni ha iniziato a dargli. Ecco, alla lista dei sorrisi può aggiungere anche il talento del figlio: quest'oggi, Matiasha deciso la super vittoria della Primavera Inter contro i pari età bianconeri . Un giocatorino niente male, con ottime prospettive: per caratteristiche fisiche e tecniche, è diverso dal padre, più un bomber d'area di rigore, capace di segnare in tutti i modi, un 'piccolo Batistuta' che non ha lasciato indifferente anche gli allenatori delle selezioni giovanili della nazionale italiana e uruguaiana...