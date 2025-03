Fonseca, che stangata dalla Ligue 1: squalifica fino al 30 novembre

Pesantissima stangata per: l'ex allenatore del Milan, da qualche settimana sulla panchina del, è stato infatti squalificato per ben nove mesi (fino al 30 novembre 2025, nello specifico) per il faccia a faccia contro l'arbitronel finale del recente match contro il Brest. Il direttore di gara stava andando al Var per rivedere al monitor un potenziale rigore contro la formazione del Lione (poi non concesso) e ha immediatamente estratto il cartellino rosso nei confronti dell'allenatore, in protesta per l'episodio, che ha reagito fino ad arrivare allo scontro con l'arbitro.

Cosa prevede la squalifica di Fonseca

Ieri sera la commissione disciplinare della LFP ha confermato di aver sanzionato il portoghese con una interdizione all'ingresso negli spogliatoi prima e dopo le partite fino al, ma la squalifica è allungata alcon il divieto di sedersi in panchina in gare ufficiali. Un episodio, dunque, che è costato carissimo a Fonseca, che sta continuando a vivere una stagione maledetta dopo le difficoltà vissute al Milan fino all'esonero.