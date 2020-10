Da un'intervista dell'allenatore della Roma Paulo Fonseca al giornale portoghese Record: "È estremamente motivante allenare in Italia. Ogni partita è una storia diversa e questo è entusiasmante per un allenatore che è innamorato del gioco come me. La verità è che la mia squadra gioca sempre per vincere e allo Shakhtar ho avuto questa possibilità. Qui a Roma è più difficile, teniamo presente che la Roma non vince un trofeo da oltre 12 anni e la gente deve capire che vincere in Italia è molto più difficile, tanto che negli ultimi anni ha vinto quasi sempre solo la Juventus."