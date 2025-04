Fonseca a Gazzetta: 'Ho un debole per Yildiz, mi ricorda Francescoli. Tudor ha meritato la chance, ma Conte...'

Getty Images

Le parole di Fonseca

, doppio ex di, ha parlato in esclusiva a La Gazzetta dello Sport."Nella Juventus ho un debole per Yildiz: è turco, ma sembra sudamericano. Che bel gol che ha segnato alla prima di Tudor. Yildiz ha dei colpi che ricordano Francescoli, un altro mio fratello. Enzo era un top. Non a caso era l'idolo di Zidane".Con Tudor avevo un bel rapporto, a Torino trascorrevo del tempo con lui e Kovacevic. Ma sinceramente non pensavo diventasse un tecnico di livello.Era un bel difensore, tosto: menava come un fabbro, anche in allenamento. Qualche tatuaggio me lo ha lasciato sulle gambe: però mai come quelli di Ferrara. Il mio fratello Ciro quando ci affrontavamo in partitella o in partita da avversari mi stuzzicava, ci prendevamo sempre in giro. Le squadre di Igor giocano bene e sono aggressive, si è meritato l’occasione sul campo".

"Tudor ha meritato la chance, poi che discorsi: Antonio è un top mondiale e non lo scopro io. Giocare nella Juve è diverso, è quasi solo per fuoriclasse. E quando arrivi a Torino il peso della maglia lo avverti: sai che hai un margine di errore bassissimo. C’è chi lo capisce subito, chi dopo un po’ e chi mai"."Qualche difficoltà era da mettere in conto dopo tutti i cambiamenti, però mi sarei aspettato di più"."Resto convinto che Koop vada aspettato, con l’Atalanta e con l’Olanda ha dimostrato qualità da giocatore importante. Giocare nella Juve è diverso, è quasi solo per fuoriclasse. Quando arrivi a Torino il peso della maglia lo avverti".