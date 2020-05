Durante questo periodo difficile e delicato nel quale tutti i campioni sono fermi, l'AIC tende la mano ai calciatori professionisti e dilettanti, ai quali stanzierà un fondo di solidarietà da almeno un milione: "Il Consiglio Direttivo AIC, in sede di analisi dei progetti di bilancio 2019 che verranno approvati in sede assembleare - si legge sul comunicato - ha deliberato di erogare una cifra non inferiore ad un milione di euro da destinare al fondo solidaristico che dovrà auspicabilmente coinvolgere tutte le componenti del calcio. Il fondo sarà a sostegno dei calciatori e delle calciatrici, professionisti e dilettanti, che percepiscono i redditi più bassi".