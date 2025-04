Tuttosport - Il fondo PIF pensa alla Juventus, la cessione del club è possibile? La volontà di John Elkann

Il 7 ottobre del 2021 ha segnato la clamorosa irruzione nel mondo del calcio da parte del- acronimo di Public Investment Fund - che ha rilevato il pacchetto di maggioranza del Newcastle, club di Premier League e fresco vincitore della Carabao Cup.Secondo quanto riferito da Tuttosport, però, non è da escludere che nei piani del colosso arabo ci sia l'intenzione di espandere ulteriormente il proprio porfolio all'interno del mondo del calcio e gli occhi sauditi potrebbero finire addirittura sulla Juventus."Pif ha comprato il Newcastle, ma non è una squadra con cui puoi esercitare quel soft power che i sauditi intendono esercitare attraverso lo sport. I sauditi cambiano molto velocemente i loro punti di vista, in questo momento sono più focalizzati per far sì che ogni partnership abbia un ritorno sul territorio. Visti i rapporti tra il nostro governo e quello saudita", ha dichiarato Marco Samaja, amministratore delegato della parte italiana della banca d’affari internazionale Lazard nel corso dell’incontro "Merger & Acquisition Summit

La cessione della Juventus è possibile?

La volontà di John Elkann

2025".Quando si muove, o comunque sembra in procinto di farlo, il fondo PIF fa sempre rumore. Dopotutto parliamo di una potenza economica da 952 miliardi di dollari, capace di investirne 20 solamente nel 2024. Un accostamento alle tre 'grandi' del calcio italiano, del resto, è un esercizio piuttosto semplice anche se, al momento, nessuna sembra essere in vendita. L'Inter e il Milan sono gestiti da due fondi americani - Oaktree e RedBird - mentre la Juventus è ormai da 102 anni di proprietà della famiglia Agnelli.Per questo motivo, ma non solo, la cessione della Juventus a PIF è uno scenario ad oggi molto improbabile. Il legame secolare tra il club e la famiglia Agnelli certifica un legame indissolubile che va oltre i rigidi canoni del business. Di mezzo ci sono tradizione e ragioni affettive molto forti. Ragioni che spingono a credere che la via della cessione non sia percorribile, quantomeno in questo momento storico.La volontà di John Elkann, del resto, si è palesata in tempi recenti. L'AD di Exor, la scorsa settimana ha immeso 15 milioni di euro nel club e dato la disponibilità ad arrivare fino a 110. Sintomo di come l'impegno della proprietà a tutela della Juventus sia ancora totale. Una mossa emblematica che, in un momento di incertezza, rappresenta invece un segnale molto forte sulla volontà della proprietà. Come chiarisce Tuttosport, la Juventus non è in vendita. E' un gioiello di famiglia e come tale viene e verrà trattato.