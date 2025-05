Fondazione Vialli e Mauro Gol Cup: ci sarà anche Pirlo

AFP via Getty Images

La Fondazione Vialli e Mauro si prepara a festeggiare un altro prestigioso traguardo: lunedì 26 maggio il Royal Park I Roveri di Fiano Torinese ospita l’edizione numero 20 della Golf Cup, torneo benefico in cui professionisti, celebrities e amateurs si mettono in gioco a sostegno degli obiettivi fondanti della Onlus nata nel 2003: la Ricerca sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica e la prevenzione del cancro. Saranno 25 le squadre che si sfideranno sul percorso di 18 buche e, come da tradizione, saranno composte da un professionista del DP World Tour, da una celebrities del mondo dello sport e dello spettacolo e da due amateurs.

«Sono orgoglioso del fatto che in questi 20 anni di Golf Cup siamo riusciti a creare e mantenere un vero e proprio gruppo di amici che, con gioia, si ritrova in questa occasione, e non un mero elenco di star – le parole del presidente della Fondazione Massimo Mauro –: una riflessione che mi riporta subito alle parole di Luca, “La Fondazione non siamo Massimo e io, ma tutte le persone che donano”. Questa è la forza del nostro impegno, la squadra che sempre ci circonda. Quest’anno “gioca” anche Paolo Rossi, con quel suo celebre numero 20 azzurro sulle spalle. Un onore poter utilizzare quella iconica immagine per celebrare questo nostro traguardo». Insieme a “le roi” Michel Platini e Ruud Gullit, hanno confermato la loro presenza, tra gli altri, Andrea Pirlo, Gianfranco Zola e Pepe Reina. Tra i PRO presente anche Rafa Cabrera Bello oltre ai già annunciati Nacho Elvira, campione in carica, Jorge Campillo, Emanuele Canonica, Francesco Laporta e Andrea Pavan, che sarà festeggiato per la recente conquista del pass per i prossimi US Open, in programma a Oakmont, in Pennsylvania, dal 12 al 15 giugno. Il momento della presentazione delle squadre, affidato come sempre ad Andrea e Michele di Radio Deejay, sarà inoltre impreziosito dalla presenza di due graditi ospiti: la campionessa del mondo Federica Brignone, ambassador NORQAIN, orologio ufficiale della Golf Cup, e Brunello Cucinelli. Confermato anche per questa edizione il premio speciale “Giovane Promessa” intitolato a Teodoro Soldati, uno dei più talentuosi e promettenti golfisti italiani scomparso all’età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante: verrà consegnato da Marina e Domenico Soldati a Paolo Perrino, atleta della Prima Squadra del Royal Park I Roveri.I fondi raccolti durante questa edizione saranno destinati a due obiettivi 1) Il finanziamento del Bando di ricerca sulla SLA 2025 di Fondazione AriSLA, per alimentare l’obiettivo che sin dalla sua nascita sta alla base della Fondazione, quello della ricerca finalizzata all’individuazione di un farmaco in grado di contrastare la SLA e dare speranza agli ammalati e alle loro famiglie 2) L’acquisto, a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS, di nuovi endoscopi compatibili con la piattaforma Olympus EVIS X1, un'innovazione che rappresenta un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica. Questa tecnologia, integrando sistemi avanzati e intelligenza artificiale, permette diagnosi più precoci e accurate, trattamenti minimamente invasivi e un monitoraggio personalizzato delle patologie gastrointestinali, migliorando sensibilmente la qualità delle cure e l’efficienza dei percorsi clinici dedicati ai pazienti. «Un grazie di cuore alla Fondazione Vialli e Mauro per aver voluto sostenere anche quest'anno, in occasione della loro Golf Cup, la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro – le parole di Allegra Agnelli, presidente della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro –. Una giornata speciale che contribuisce in modo concreto al lavoro dei medici e dei ricercatori dell'Istituto di Candiolo-IRCCS, permettendoci di mettere a loro disposizione nuove strumentazioni per l'endoscopia digestiva oncologica, per migliorare diagnosi e cure di importanti patologie tumorali». A oggi la Fondazione Vialli e Mauro ha raccolto 6.241.627 euro. Anche per questa edizione la Fondazione Vialli e Mauro può contare sul supporto di una vera e propria squadra di amici e sostenitori in continua crescita, a partire dai due presenting partner RF Celada S.p.A. e Poste Italiane. «Il concetto di gioco di squadra si conferma forte anche in questo senso – aggiunge Massimo Mauro –: quello con RF Celada è un rapporto consolidato e basato su una forte condivisione di valori che abbiamo riscontrato anche nel nostro incontro con Poste Italiane: siamo onorati di poter accogliere questa prestigiosa realtà tra i nostri massimi sostenitori». Questa 20ª edizione sarà, inoltre, la prima senza Ivan Consoli, CEO dell’hole partner Serafino Consoli, scomparso a soli 52 anni lo scorso luglio e legato alla Fondazione da un rapporto di profonda stima e amicizia: per questo motivo il premio al primo classificato tra i PRO, che consiste in un anello multi-size della collezione Brevetto di Serafino Consoli, sarà da quest’anno intitolato alla sua memoria. Per celebrare il ventennale della Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup, inoltre, l’official partner NORQAIN presenterà in anteprima il Wild ONE Skeleton 42mm “Fondazione Vialli e Mauro Limited Edition”, un orologio meccanico automatico ad alte prestazioni prodotto in soli 20 esemplari, il cui fondello in vetro zaffiro è impreziosito dalle sagome stilizzate di Vialli e Mauro accompagnate dalla scritta “Never Give Up” in oro. Il green partner Sanseverino Napoli, invece, donerà un tocco di eleganza attraverso le cravatte griffate con il logo della Fondazione.