Latorna sul green per la XIX edizione della “Golf Cup”, la competizione che riunisceprofessionisti del DP World Tour, celebrities e amateurs con lo scopo comune di raccogliere fondi a favore dellaRicerca sulla SLA – Sclerosi Laterale Amiotrofica.L’appuntamento è per lunedì 3 giugno al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, un gioiello immerso nel ParcoNaturale La Mandria che si prepara a ospitare per la settima volta questo evento.sarà presente anchel’intramontabile Batigol, Gabriel Batistuta. Con loro attesi Christian Panucci, Simone Pepe, Alessandro Rosina,Mauro Tassotti, Gian Piero Ventura, Michele Paramatti, Michelangelo Rampulla, Massimo Storgato, UmbertoGandini, Davide Devenuto e Flavio Montrucchio. Tra i PRO ai nastri di partenza Nacho Elvira, reduce dallarecente vittoria nel Soudal Open in Belgio, secondo titolo nel DP World Tour per lui, che gli ha permesso dientrare nella top ten della Race to Dubai: insieme ad Adrian Otaegui, Rafa Cabrera Bello e al fratello ManuelElvira completa il contingente spagnolo sul green. In rappresentanza dell’Italia Lorenzo Scalise, FrancescoLaporta, Emanuele Canonica e Lorenzo Gagli. Confermato anche Stephen Gallacher, quattro volte vincitore nelDP World Tour e Junior Ryder Cup Captain.La formula di gara è shot gun 18 buche con squadre composte da un PRO, una celebrity e due amateurs: imentre la buca 14 sarà intitolata a Johan Cruyff, che per anni è stato protagonista di questacompetizione.Confermato il premio speciale “Giovane Promessa” intitolato a Teodoro Soldati, uno dei più talentuosi epromettenti golfisti italiani scomparso all’età di 15 anni a causa di una leucemia fulminante: verrà consegnato daMarina e Domenico Soldati a Bruno Frontero, che al Royal Park I Roveri è di casa.I fondi raccolti saranno destinati, come da consuetudine, al finanziamento del Bando di ricerca sulla SLA 2024 diFondazione AriSLA, di cui la Fondazione Vialli e Mauro è uno dei fondatori. A questo si aggiunge quest’annoanche un altro obiettivo, il n. 25 della Fondazione: l’acquisto di un innovativo macchinario di endoscopiafinalizzato al progetto di diagnosi dei tumori pancreatici sviluppato dalla dottoressa Teresa Staiano e destinatoall’Istituto di Ricerca IRCCS di Candiolo, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche.Si tratta di un ecoprocessore digitale che permette la visualizzazione delle immagini ecografiche generate dagliecoendoscopi e dalle sonde ecografiche dedicate, in tempo reale. Una tecnica minimamente invasiva, sicura eaccurata, per giungere a una diagnosi precisa della malattia.E queste persone sono veramente tante, in questi 19 anni attraverso gli eventi della Fondazioneabbiamo raggiunto migliaia di donatori che, a prescindere dalle somme, hanno scelto noi per dare il propriocontributo alla ricerca. Sono loro che fanno davvero la differenza e sono loro che ancora una volta voglioringraziare, insieme naturalmente ai professionisti, alle celebrities e ai partners che anche quest’anno rendonoprestigiosa la Vialli e Mauro Golf Cup. Ci siamo posti un doppio obiettivo, non solo il finanziamento del bando di ricerca di Fondazione AriSLA, ma anche l’acquisto di un macchinario che, proprio ripensando a Luca, ciauguriamo aiuti i ricercatori a compiere importanti passi avanti nel minor tempo possibile».