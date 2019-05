di Lorenzo Bettoni, inviato a Torino

La fondazione di Juan Cuadrado è, come sempre, tra le più attive. Il colombiano, esterno della Juventus, ha organizzato presso la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, in via Modane 16 a Torino, una serata in cui si premia il buon cuore. Nell'ultimo lavoro, Juan infatti donato nuove borse di studio a ragazzi che ne hanno davvero bisogno. Da Torino, nella gallery dedicata, tutte le foto e i contributi dall'evento.



Ore 20.00 - Arrivano le parole di Juan. Di seguito, le sue dichiarazioni.



L'IDEA - 'Tutto è nato con un mio amico, dopo aver raggiunto un sogno, un obiettivo, e dopo avermi visto come un privilegiato con un'infanzia difficile, pensavamo come aiutare gli altri, come restituire la fortuna che Dio ci ha regalato. Abbiamo instaurato la fondazione, per aiutare i bambini attraverso lo sport, che sia come un aggancio per trasmettere i valori positivi della vita. Abbiamo sognato e adesso lo stiamo vivendo.



FONDAZIONE - "Adesso, con la cena dell'anno scorso, abbiamo raccolto 120mila euro, abbiamo comprato la sede e il nostro sogno è avere una sede sportiva dove possano sviluppare attività. Spero di arrivarci piano piano, non voglio arrivare solo ai bimbi colombiani ma a tutto il mondo".



OBIETTIVI - "Con la Juve? Sono finiti. Per adesso sono molto contento di essere qui, con la famiglia e con la città. Adesso pensiamo alla Copa America. Il prossimo anno sarà pieno di tante cose belle per noi, speriamo che la Juve arrivi in cima. Resto qui? Il mio pensiero è quello di rimanere, mi sento molto bene in società. Ho trovato una casa. Spero volentieri di rimanere".



ALLEGRI - "Sicuramente sono cose che succedono. Nei miei pensieri non c'era, ma sono cose che accadono nel calcio e pensiamo solo a rispondere in campo. Per il resto se ne occupa la società. Cos'ha rappresentato? Per me tantissimo. Il mister ha insistito tanto, così come lo staff, con me. Erano molto disponibili, mi bombardava sulla fase difensiva. Sono grato, loro ci hanno sempre aiutato a lavorare a parte".



CHAMPIONS - "Sicuramente ci manca. Ti poni degli obiettivi e lavori per raggiungerli, non è mai facile e succede lo stesso nel calcio. Sta a noi lavorare e fare il massimo ogni giorno. Il lavoro paga tutto. Siamo giocatori fortissimi e abbiamo tutto per arrivare. Dobbiamo rimanere sempre uniti e quest'anno non è accaduto. Devi rialzarti e raggiungere l'obiettivo".



PROSSIMO ALLENATORE - "Chiedetelo a Paratici" . ​



Ore 19.00 - Arriva anche Giorgio Chiellini all'evento targato Cuadrado. Il capitano bianconero non ha rilasciato dichiarazioni.