Le voci che rimbalzano dalla Spagna hanno in Neymar un protagonista indiscusso. Le sorti del fenomeno brasiliano interessano, e parecchio, in terra iberica, con Barcellona e Real Madrid da tempo interessate a O' Ney. Come riporta il quotidiano Sport, sono però i blancos quelli a crederci di più. Florentino Perez avrebbe infatti trovato la chiave giusta per il contratto da presentare al giocatore: 40 milioni netti a stagione, ecco quanto il Real metterebbe in gioco per assicurarsi Neymar.



PREFERENZE - Secondo Mundo Deportivo, però, la prima scelta del giocatore del Psg sarebbe ancora il Barcellona, sebbene non chiuderebbe a Florentino pur di lasciare Parigi. La Juventus resta in corsa, seppur defilata, grazie anche alle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita che hanno ridato fiato al mercato nostrano. E potrebbero essere determinanti, qualora Paratici volesse replicare alle follie che si vociferano da Madrid.