Il Manchester United ha chiarito fin da subito le proprie condizioni per la cessione di Paul Pogba: almeno 150 milioni di sterline. La Juventus lo sa e, nonostante la volontà del centrocampista francese sia quella di tornare a vestire la maglia bianconera, valuta un affare dai costi spropositati, soprattutto dopo aver speso 75 milioni per strappare Matthijs de Ligt all'Ajax. Il colpo per il talentuoso difensore è stato ufficializzato oggi, ma Pogba resta un obiettivo importante sulla lista di Fabio Paratici. Tanto importante che la Juventus sembra pronta a fare follie pur di riabbracciare Pogba: secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, infatti, sul piatto ci sarebbero i cartellini di Joao Cancelo, Blaise Matuidi e Douglas Costa per ottenere il francese.