. Il Sogno Azzurro ha infiammato il mercato legato ai giocatori italiani, che hanno così conquistato la vetta delle liste mercato dei principali club europei. Uno più degli altri. La capacità di incidere, il ritmo e la personalità hanno fatto breccia, soprattutto in Inghilterra.Ad oggi sono quattro i club di punta del calcio continentale a sondare il terreno per Federicosono le big che l'hanno chiesto. "Sì - scrive Tuttosport - anche Pep Guardiola ha messo gli occhi sull’esterno e chi segue il calciomercato non si sorprenderà: già nell’estate 2018 il tecnico catalano aveva fatto capire alla dirigenza dei Citizens che quel peperino lì - tutto qualità, dribbling e fame - meritava di essere seguito con attenzione. A quel tempo la Viola seppe resistere, ma ora i campioni d’Inghilterra insistono". La risposta della Juve alle indiscrezioni di questi giorni è sempre stata chiara: incedibile. A meno di offerte davvero fuori mercato, che chi è abituato ad acquistare a getto continuo potrebbe anche portare. Ma Chiesa è e resterà uno dei punti fermi di Allegri e della sua nuova Juve, quindi Fede non si tocca.