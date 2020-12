Ma che gol hanno sbagliato? Ci sono poche parole di fronte all'errore combinato di Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, che sullo 0-0 vanificano la prima grande occasione della Juventus per sbloccare la gara contro l'Atalanta. Il numero 9 si invola verso la porta di Gollini, ma invece che calciare a tu per tu passa il pallone a Ronaldo, che da dentro l'area sbaglia. Il pallone torna da Morata che con il tacco prova a segnare ma liscia clamorosamente e sbaglia. Un errore grave e superificiale che non è passato inosservato, con i tifosi della Juve piuttosto arrabbiati sui social. E non solo...