Follia totale. A un anno dalla scadenza del suo contratto, il Psg fissa il prezzo per Kylian. Il club francese rivuole i soldi spesi nel 2017 più i 35 milioni garantiti al Monaco nella clausola della futura rivendita e il Real Madrid non sembra intenzionato a tirarsi indietro. Leonardo e Al-Khelaifi hanno già rispedito al mittente la prima offerta da 160 milioni di euro e ora ne vogliono 215. Come scrive il Corriere dello Sport, il Real Madrid, che per due stagioni ha stretto la cinghia e risparmiato, non spendendo un euro per i cartellini dei giocatori, è disposto a a sostenere la spesa. Mai, nella sua storia, ha speso una cifra simile.