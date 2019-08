Un rigore assegnato tra lo stupore e l'incredulità di tutti, tranne di chi lo ha dato e poi confermato, tante polemiche e ora la decisione di Rizzoli. Il designatore degli arbitri della Serie A, dopo la sfida del Franchi tra Fiorentina e Napoli, ha deciso di fermare i tre fischietti internazionali della gara: Massa, che era in campo, Valeri, che era al Var, Doveri, quarto uomo. Molti, troppi errori e troppo grandi in una gara sola e così, come spiega la Gazzetta dello Sport, i due verranno fermati. Niente big match come Juve-Napoli e Lazio-Roma, con Rizzoli costretto a scegliere tra una rosa ridotta. Un turno di stop, torneranno dopo la sosta. L'Ansa riporta anche le parole di Rizzoli: "C'è stato qualcosa che non ha funzionato nella collaborazione tra arbitro e Var, un errore che va corretto e non va ripetuto. E' indubbio che un allenatore fa giocare chi è più in forma e i provvedimenti che prenderemo saranno nella direzione di metterli nella condizione migliore per arbitrare. Valuteremo loro condizione psicofisica".