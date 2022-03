Notti di campioni, notti di Champions League. Dove niente è come sembra: dopo un primo tempo in cui il Psg sembrava in controllo, chiuso dai parigini in vantaggio grazie al solito Mbappé, tutto si è capovolto nel secondo tempo. Eppure, in avvio era stato ancora Mbappé a sfiorare il 2-0, annullato per fuorigioco. Poi intorno all'ora di gioco un errore clamoroso di Donnarumma in disimpegno favorisce Vinicius che serve l'assist per la zampata di Benzema: è 1-1 e niente è più come prima. A un quarto d'ora dalla fine sale in cattedra Modric, che con un'imbucata magica serve ancora Benzema per il sorpasso. Un minuto dopo, ancora un errore della difesa del Psg e ancora l'artiglio di Benzema: 3-1, il Psg scompare dal campo e non crea più nulla, Mbappé si spegne e ai quarti di finale ci va il Real Madrid.