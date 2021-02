1









Una follia di Rodrigo Bentancur, così il Porto è avanti dopo 1' nell'andata degli ottavi di Champions League. La Juve è sotto e ora è tutta in salita la strada da percorrere. I tifosi? Per nulla clementi, anzi. Ma non ce n'è solo per l'uruguaiano, bensì anche per dirigenza, scelte di mercato e tanto altro. E c'è, soprattutto, chi cita Massimiliano Allegri. Come? Così! Ecco i messaggi dei tifosi nella nostra gallery: scorri verso il basso o sfogliala.