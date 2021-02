L'ultima follia ai danni di Gasperini. Dopo le polemiche e le frecciatine alla Lazio della scorsa gara di campionato, infatti, qualcuno ha oltrepassato il limite. E' stato infatti divulgato sui social il numero del tecnico dell'Atalanta, che nelle ore seguenti ha ricevuto su Whatsapp numerosi messaggi vocali, immagini e frasi scurrili e di insulti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, Gasperini è stato costretto a cambiare numero, seppur quello precedente non sia stato ancora disattivato, come si evince dagli accessi di Whatsapp delle ultime ore. Gasperini è molto nervoso per l'accaduto, potranno esserci anche ripercussioni nei confronti dei responsabili.