Attraverso un comunicato ufficiale, il Foggia annuncia il tesseramento di Lorenzo Del Prete, ex difensore della Juventus. Nella note vengono riportate anche le sue prime parole: “Soddisfatto di esser qui a Foggia, conosco bene questo girone. Metterò quindi a disposizione tutta la mia esperienza e la mia voglia per raggiungere gli obiettivi prefissati dalla società. Foggia è una piazza che merita ben altri palcoscenici. Li ho affrontati spesso da avversario e so bene cosa significa giocare in questo stadio. Bisogna remare tutti dalla stessa parte – continua Del Prete – e lavorare sodo evitando di pensare ad altro, essere uniti e determinati: solo così si ottengono i risultati”.