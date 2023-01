La Juventus Next Gen esce sconfitta dallo Zaccheria: ad avere la meglio nella semifinale d'andata della Coppa Italia é il Foggia. La squadra bianconera, soprattutto nel primo tempo, gioca bene ed é padrona del campo, ma nel complesso crea poco e fatica a finalizzare: tanto possesso ma spesso sterile. È l'errore in marcatura di Huijsen e il rilancio sbagliato di Raina a spalancare le porte alla vittoria dei pugliesi.- Brutto l'errore che spalanca le porte al raddoppio del Foggia- Bravo in marcatura, ennesima prestazione di sostanza; un po' sporco quando deve gestire il pallone- Una frustata di testa vale il momentaneo pareggio, nel complesso una buona prestazione difensiva ma nel 2-1 é posizionato male. (Dal 73'- In più di un'occasione finisce nel mezzo delle trame avversarie senza riuscire a intervenire)- Una partita in cui si vede tutto Huijsen, punti di forza e debolezze. Viene divorato nell'azione dell'1 a 0 foggiano, più tardi un altro brutto errore che gli vale l'ammonizione. Nel finale un salvataggio provvidenziale. Oltre a ciò, tante azioni che partono dal suo piede, anticipi con i tempi giusti e una buona occasione di testa. Deve crescere, come é giusto che sia.- Avanti e indietro sulla destra, copre bene dietro, davanti cerca lo spunto ma non sempre lo trova.- Fa la differenziata in mezzo al campo: raccoglie palloni sporchi li mette da parte e li consegna ripuliti alla squadra.- Scolastico e compassato nella gestione del pallone, anche il filtro davanti la difesa troppo spesso lascia passare palloni che non dovrebbe.- La sua fantasia rompe la monotonia, il tocco di palla delicato non risente del terreno complicato dello Zaccheria. Deliziosa la palla in mezzo per il colpo di testa di Poli. (Dal 79' BESAGGIO sv)- Quando si accende trova la chiave per impensierire la difesa avversaria. Il problema é quando: troppo poco. (Dal 73'- Non cambia marcia)- Sì, è bravo a trovare lo spazio tra le linee e quando parte dà la sensazione di poter far male. Ma rimane una sensazione, nel concreto finisce spesso per perdere palla (Dal 65'- Si spegne rimbalzato dalla difesa foggiana)- Spreca un'ottima occasione a inizio match, poi si vede poco e nulla. Fatica a tenere palla e far salire la squadra (Dal 65'- Non riesce a dare qualcosa in più rispetto a Pecorino)- Per lunghi tratti, soprattutto nel primo tempo, la sua squadra é padrona del campo. Non riesce, però, a sfruttare le occasioni che le si presentano e paga errori individuali.