IL TABELLINOFoggia-Juventus Next Gen: 2-1Marcatori: (Ogunseye 4', Poli 20', Ogunseye 53')Foggia (3-5-2): Nobile; Rutjens, Di Pasquale, Leo; Garattoni, Schenetti (Iacoponi 75'), Petermann, Frigerio, Costa; Peralta (Di Noia 75'), Ogunseye (Beretta 79'). A disp. Illuzzi, Dalmasso, Sciacca, , Peschetola, Battimelli, Odjer, Capogna. All. Gallo.Juventus Next Gen (3-5-2): Raina, Riccio, Poli (Savona 73'), Huijsen; Ake (Turicchia 73'), Sersanti, Barrenechea, Iocolano (Besaggio 79'), Mulazzi; Sekulov (Compagnon 65'), Pecorino (Da Graca 65'). A disp. Daffara, Zelezny, Nzouango, Zuelli, Cudrig, Verduci, Bonetti, Lipari, Ntenda, Palumbo. All. BrambillaAmmonizioni: Costa (F), Huijsen (J), Barrenechea (J), Garattoni (F) Di Pasquale (F)Arbitro: Sig. Ermes Fabrizio Cavaliere (Paola)