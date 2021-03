Il direttore sportivo del Benevento Pasquale Foggia è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss per commentare la vittoria di ieri contro la Juventus: "È stata una gioia indescrivibile, arrivata in un periodo di grande difficoltà di risultati. Una vittoria storica. Gaich mi ha fatto fare uno scatto di 50 metri, ora mi deve pagare le cure! È stata una pagina romantica. Crisi Juve? Sono forti, ieri erano al completo. Per batterli devi sperare che non siano al 100% e che tu sia al top e ieri è successo questo".