Philha parlato così del compagno di squadra Joao: "Cancelo è uno dei migliori, se non il migliore, terzino offensivo al mondo in questo momento. Contribuisce sempre con gol e assist anche da esterno basso. Se un attaccante sta avendo una giornata difficile abbiamo bisogno di qualcuno che trovi gol e assist e lui risponde sempre presente nei momenti cruciali dei big match. Sappiamo che davanti alla porta ha qualità, è sensazionale. È davvero importante per noi averlo in squadra".