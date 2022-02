Ha del clamoroso quello che è accaduto in Inghilterra dopo la sfida pirotecnica tra Manchester City e Tottenham che, ha visto trionfare la squadra di Antonio Conte all'ultimo minuto. Stando a quanto starebbe emergendo in queste ore infatti, un giocatore dei citizens sarebbe stato preso di mira dai suoi tifosi e la motivazione sta nella sua scarsa prova contro gli Spurs. Si tratta di Phil Foden che dopo la sconfitta è stato 'beccato' da alcuni tifosi all'interno di un pub che non gliele hanno mandate a dire e anzi, hanno inveito contro di lui e contro sua madre, anche lei presente al momento dei fatti. Secondo le indiscrezioni, i due sarebbero stati anche aggrediti fisicamente, senza però riportare lesioni gravi.