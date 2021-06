Franco Foda, ct dell'Austria, è intervenuto ai microfoni di ORF: "Siamo tutti delusi, ovviamente. Ma tutta l'Austria può essere orgogliosa di questa squadra. All'inizio volevamo attaccare alti, ma l'Italia è stata troppo forte e sono riusciti a farsi strada superando la nostra pressione. Non ho mai ricevuto così tanti complimenti da un avversario. È stato incredibile come la squadra ha tenuto in vita il match nei tempi supplementari. È stata una grande partita".