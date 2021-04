Si susseguono in Serie A le decisioni "prudenziali" in seguito al focolaio di Covid-19 scoppiato in Nazionale (come giocatori solo lo juventino Bonucci, ma anche 7 membri dello staff tra cui Vialli e De Rossi). Mentre il Sassuolo decide di tenere ai box i suoi Azzurri nella prossima giornata la Roma opta per tenere per due settimane tutta la squadra in una "bolla" casa-centro sportivo, su disposizione della sua Asl di riferimento. Ancora nessun'azione del genere da parte della Juventus, a parte ovviamente i singoli isolamenti dei due giocatori positivi Leonardo Bonucci e Merih Demiral.