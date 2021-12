Brutte notizie per il. Il club blaugrana ha annunciato la positività di altri tre giocatori - Dembélé, Umtiti e Gavi - che si uniscono ai già contagiati Dani Alves, Lenglet, Jordi Alba e Balde. Sono sette, dunque, i casi di Covid che si registrano nella società catalana. "I giocatori O. Dembélé, Umtiti e Gavi sono risultati positivi al Covid-19 nei test PCR eseguiti sulla squadra. I giocatori sono in buona salute e isolati in casa. Il Club ha informato le autorità competenti", ha scritto il club in un comunicato ufficiale.