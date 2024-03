Allegri proposto al Barcellona: la situazione

Allegri rimarrà alla Juve?

Importanti novità arrivano dalla Francia per chi siederà sulla panchina del Barcellona nella stagione 2024/2025, dopo che è già stato annunciata la separazione con l'attuale tecnico,. Diversi profili sono accostati alla panchina blaugrana. "Non ci sono molti allenatori di alto livello sul mercato. La maggior parte è sotto contratto. La nazionalità non conta, ciò che conta è la qualità, l’ambizione" ha dichiarato il direttore sportivo del Barcellona, Deco".Secondo quanto riferisce Footmercato,Il pensiero all'interno del club blaugrana sul profilo di Allegri non è però unanime. Ci sono alcuni aspetti dell'allenatore della Juventus che non convincono del tutto il management. Si legge, inoltre, che l'ex tecnico del Bayern Monaco, Hansi Flick, ha recentemente avuto un incontro con il presidente del Barcellona Joan Laporta.La posizione di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione rimane incerta. Il tecnico ha ancora un anno di contratto che lo lega alla Juventus ma gli scenari sono aperti ecome confermato dall'allenatore.