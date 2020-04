1









Le sliding doors della carriera di Floro Flores, come quando disse no alla Juventus: "Avevo quasi firmato con la Juve, dovevo solo scegliere tra i bianconeri e il Genoa. Avevo 27/28 anni, venivo da una stagione con l'Udinese nella quale avevo giocato poco e sentivo il bisogno di dimostrare il mio valore. Alla Juve c'erano grandi campioni come Del Piero, non avrei avuto molto spazio. Così ho scelto il Genoa". 10 gol in 18 partite, Floro on fire: "E' stata una stagione fantastica, se fossi rimasto lì forse la mia carriera sarebbe cambiata". Lo ha raccontato a Calciomercato.com.