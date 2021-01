Floro Flores, a Radio Sportiva, ha parlato del futuro dell'amico Quagliarella: "Fabio Quagliarella alla Juventus? Non ne capisco le ragioni. Per me è una scelta senza alcun senso logico. Perché dovrebbe andare lì? Cosa ci sarebbe da guadagnare? Per me Quagliarella dovrebbe continuare con la Sampdoria e non andare a fare la panchina a Torino".