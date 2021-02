2









Antonio Floro Flores, al Secolo XIX, ha parlato del gran rifiuto alla Juventus.



IL NO ALLA JUVE - "Lo rifarei 100 volte. Se fossi andato alla Juventus, avrei fatto la riserva di Del Piero e avrei giocato pochissime partite. Io volevo giocare. Io avevo bisogno del Genoa e il Genoa aveva bisogno di me".



IN SERIE C - "Non mi manca niente. Ho sbagliato a fare certe scelte. In Serie C ci allenavamo sui campi di marmo, normale che poi ti viene lo schifo e smetti di giocare. A Pagani è una bella esperienza, mi piace lavorare con i giovani. Ma il mio obiettivo Ë quello di puntare sempre più in alto".