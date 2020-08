Ecco le dichiarazioni a Radio Sportiva dell'ex attaccante Antonio Floro Flores, allenato da Sarri in Serie B all'Arezzo: "Non me l'aspettavo, pensavo avesse più tempo dopo il Covid e con una squadra non costruita per lui: le responsabilità sono tante, non solo sue, e ognuno se le dovrà prendere. Lo conosco e mi spiace tanto. Se lo prendi gli devi dare tempo e carta bianca. Credo sia giusto cambiare tutto a questo punto. Se da 10 anni in Champions va male significa che c'è qualcosa che non va: bisogna prendere gente di mentalità, forse solo Ronaldo ce l'ha per vincere la Champions... La scelta affrettata di cambiare credo non dipenda solo da ieri."