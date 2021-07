Nonostante la stagione positiva al Psg e la vittoria dell'Europeo con l'Italia,è in uscita dalla Roma. Vecchio pallino della Juventus che ci aveva già provato anni fa su richiesta di Antonio Conte, il terzino giallorosso potrebbe tornare di moda per i bianconeri se Allegri decidesse di spostare Cuadrado più avanti. Per ora Mourinho l'ha convocato per il ritiro, ma la società vorrebbe trovargli una sistemazione visti anche i 4 milioni d'ingaggio: la Juve può farsi sotto, anche se il giocatore preferirebbe andare all'estero.