Due club italiani pensano ad Alessandro, esterno destro rientrato alla Roma dopo il prestito al Paris Saint-Germain. Sul calciatore, oltre al Siviglia, ci sono Inter e Fiorentina. Non c'è invece la Juventus, che dovrebbe tenere anche De Sciglio oltre a Cuadrado, Danilo e Alex Sandro. In bilico sempre Luca Pellegrini, anche se sembra orientato alla permanenza. Staremo a vedere come si svilupperà la situazione terzini in orbita bianconera: ma Florenzi non è un obiettivo, al momento.