In un'intervista rilasciata ai microfoni de la Gazzetta dello Sport, il terzino del Milan, Alessandro Florenzi, ha parlato anche della lotta scudetto.'So di fare un torto all’Inter ma dico Juve: si è rafforzata di più. Di Maria è il più forte che abbia mai giocato sulla mia fascia. Meglio anche di Salah, che alla Roma non era ancora esploso. Inter e Juve favorite per il titolo secondo i bookmakers? Lo dicevano anche nel 2021 e poi... Diciamo che non mi dà fastidio, mi darà fastidio se alzeranno la coppa a giugno'.