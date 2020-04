Alessandro Florenzi, esterno della Roma in prestito al Valencia, ha raccontato a Sky Sport un curioso retroscena di mercato: "Ho rifiutato l'Inter prima di firmare il mio ultimo contratto con la Roma. Ma non è l'unica squadra importante della Serie A a cui ho detto di no. Mi dissero di scegliere con la testa e non con il cuore, ma non ce l'ho fatta". Tra le squadre a cui ha detto no, c'è anche la Juventus, come hanno riferito dallo studio.