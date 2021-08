Alessandropronto a lasciare nuovamente la Roma: sull'esterno c'è il Lione ma, riferisce La Gazzetta dello Sport, attenzione alla Fiorentina qualora non arrivasse Davide Zappacosta. E la Juve? I bianconeri avevano chiesto informazioni sul giocatore, ma al momento il reparto degli esterni bassi è saturo. Dunque, Florenzi in questo momento non è un obiettivo della Juventus. Non può esserlo data la situazione in uscita.