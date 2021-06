In casa Juve è tornato d'attualità il profilo di Alessandro Florenzi. Il terzino destro impegnato all'Europeo con la Nazionale di Mancini piace al club bianconero, ma non da oggi. Negli anni scorsi infatti la Juventus aveva già fatto un tentativo per il giocatore che rientrerà alla Roma dopo il prestito al Psg, che ai tempi era stato chiesto da Antonio Conte. Fu proprio Florenzi, però, a respingere i bianconeri preferendo rimanere a Roma. Ora, lo scenario è cambiato e il giocatore può davvero lasciare la capitale a titolo definitivo.