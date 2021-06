Nel futuro di Alessandro Florenzi potrebbe esserci un'altra esperienza estera. L'esterno di proprietà della Roma, nell'ultima stagione in prestito al Psg, tornerà alla base ma è destinato a lasciare di nuovo la capitale: la Juventus ci sta pensando per la fascia destra dove cerca un'alternativa a Cuadrado e il giocatore piace anche all'Inter, ma secondo il Corriere dello Sport per Florenzi potrebbe aprirsi una pista spagnola, lì dove ha già giocato con la maglia del Valencia.