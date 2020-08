C'è Carlo Ancelotti tra la Juve e Alessandro Florenzi. Il nome del terzino della Roma è tornato a circolare nelle ultime ore in ottica bianconera ma secondo quanto riporta Sky Sport, c'è anche l'Everton di Ancelotti in fila per il difensore azzurro che ha passato gli ultimi sei mesi della stagione in prestito al Valencia. Secondo l'emittente, anche l'Atalanta ha messo gli occhi su Florenzi che ormai da qualche stagione è accostato con sempre maggior insistenza alla Juventus.