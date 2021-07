non è nei piani della Juve. Il terzino rientrato alla Roma dal prestito al Psg è in uscita dal club giallorosso, ma al momento non interessa ai bianconeri. L'unico club italiano che sta seguendo gli sviluppi sul suo futuro è l'Inter, ma offerte concrete sono arrivate solo dall'estero. La Roma ha le idee chiare su Florenzi e vuole venderlo per generare una plusvalenza nonostante Mourinho lo terrebbe volentieri in rosa, ma ad oggi da parte della Juve non c'è nessun segnale.