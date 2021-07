è in uscita dalla Roma. Il terzino rientrato dal Psg è anche un'idea della Juventus che in quel ruolo sta pensando di prendere qualcuno per avanzare Cuadrado sulla trequarti. Nessuna priorità, i dirigenti faranno un tentativo solo se dovesse presentarsi la situazione giusta. E potrebbe essere proprio questo il caso, perché l'idea dei giallorossi è quella di monetizzare dalla cessione di Florenzi ma al momento non sono arrivate offerte concrete. E se la situazione dovesse essere questa anche nelle prossime settimane la Roma potrebbe valutare anche un prestito.