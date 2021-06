In casa Juve torna a prendere corpo l'idea Alessandro Florenzi. Il terzino della Nazionale - uscito per infortunio nel debutto contro la Turchia - rientrerà alla Roma dal Psg per fine prestito, ma difficilmente resterà nella capitale. Sul giocatore c'è anche l'Inter che però nell'ultimo periodo sembra essere diventata una pista più fredda rispetto a prima; l'idea della Juve è quella di prenderlo per alternarlo a Cuadrado spostando Danilo a sinistra.