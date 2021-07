Alessandro Florenzi emozionante sunell'intervista concessa a Sky Sport dopo la vittoria nella finale dell'Europeo: "So che queste parole lo faranno arrabbiare, ma è importante che tutti lo sappiano. Noi abbiamo un esempio che ci dimostracome ci si deve comportare in qualsiasi ambiente ti trovi e in qualsiasi situazione.- "Non è stato un percorso facile, soprattutto per me. Ma questo gruppo ha dimostrato che chiunque gioca è titolare, ero pronto a calciare il sesto rigore ma per fortuna Donnarumma non me l'ha fatto tirare. Sarà davvero emozionante tornare a Roma con la coppa dell'Europeo. Avevano fatto i conti senza l'oste, non è 'It's coming home, ma it's coming Rome'. Hanno sbagliato solo una consonante, non vedo l'ora di festeggiare nella mia città".