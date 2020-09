La Juve segue ancora Edin Dzeko che domani sfida l'Italia con la sua Bosnia. Oggi ha parlato (anche) di lui Alessandro Florenzi che ha scherzato: "Domani per me Edin è un avversario. Lo saluterò dopo la partita, prima della partita. Nei 90 minuti se ci sarà da dargli una scarpata, gliela si dà tranquillamente, e lui farà lo stesso. Lo saluterò con grande affetto, saremo nemici 90 minuti e poi saremo amici tranquillamente. Futuro? Io me lo costruisco ogni giorno. Sono di questo pensiero. Ogni giorno cerco di dare il 100%, forse di più, dove sono e dove mi trovo. In questo momento mi trovo nella Nazionale, penso alla partita di domani, poi penserò alla partita con l'Olanda se il mister vorrà farmi giocare, e poi penserò al mio futuro con grande serenità a testa alta, lavorando giorno per giorno al massimo".