Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro dell'Italia a Coverciano, Alessandro Florenzi ha detto la sua anche su Giorgio Chiellini, che dopo aver salutato la Juve si appresta a dire addio alla Nazionale. Ecco le sue parole: "Ci lascia una leggenda del calcio italiano. Ci mancheranno il suo carisma, i suoi discorsi e la sua tranquillità. Mercoledì vogliamo che lasci la Nazionale con una vittoria. Giorgio come Ibra? Sì, il paragone ci può stare. Sono tanto diversi perchè uno mena in campo, un altro fuori. Ma come carisma sono simili".