Secondo quanto riportato dal giornale Il Romanista, Alessandro Florenzi potrebbe essere una nuova soluzione per gli esterni della Juventus. Il terzino, all'occorrenza anche mezzala di centrocampo oppure esterno offensivo, tornerà alla Roma in questi giorni dopo il prestito semestrale al Valencia. Florenzi non rientra però nei piani tecnici di Fonseca, che a cuor leggero l'aveva fatto partire lo scorso gennaio. Poi la pandemia, il blocco e la successiva ripartenza. Con Florenzi che ha sempre avuto come obiettivo quello di tornare in Italia. Il prezzo si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma la situazione che vive in giallorosso può abbassare le pretese della Roma.